Андрей Миронов: "Нам что, расслабить булки и пропустить ЦСКА к воротам?"

Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов прокомментировал третий матч полуфинала Западной конференции против ЦСКА (0:4), отметив, что необходимо больше забивать. Армейцы ведут в серии – 2-1.

– Серия только начинается. Мы пропустили три гола в меньшинстве. Нужно больше забивать в большинстве и в равных составах. Будем исправляться.

– У "Динамо" проблема с созданием опасных моментов?

– Мы играем, и это плей-офф. В прошлый раз ЦСКА ничего не забил.

– Что происходит с динамовцами? Очень много грубости: сначала Макаров, потом Зайцев.

– А что, пропускать их? В смысле грубо? Это хоккей, и мы играем до конца. На табло 0:3, что нам делать? Расслабить булки и пропустить их к воротам? Не будет такого.

– Не получилось у вас Капризова поймать.

– Я не охочусь за ним и никого не ловлю. Вы, наверное, сами это видите.

– В прошлом матче вы не оставляли сопернику ни свободного метра. А сегодня армейцы забивали на чистом льду.

– Так получилось. Я не могу ответить на этот вопрос. Будем работать. (Алена Гребенькова)