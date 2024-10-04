Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:31

Андрей Миронов — об игре против «Барыса»: «Раненый зверь опаснее всего»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Спартака» Андрей Миронов прокомментировал победу над «Барысом» (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Насколько было с моральной точки зрения легче выходить на лед против такой команды, как «Барыс»?

— Это наверное самое опасное. У них смена тренера, у ребят наверное новая тактика, им приходится заново все доказывать, закрепляться в составе. Сложнее с такими играть. Раненый зверь опаснее всего.

— Почему в третьем периоде чуть не упустили преимущество над соперником?

— Будем разбирать внутри команды. Играть нужно 60 минут, а мы где-то даем слабину и потом пытаемся исправить ситуацию.

Анна Бирюкова

Андрей Миронов
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 10 2 21
2 Спартак 11 8 3 18
3 СКА 11 7 4 15
4 ЦСКА 12 6 6 15
5 Торпедо 12 6 6 13
6 Динамо Мн 10 6 4 12
7 Северсталь 12 6 6 12
8 Динамо М 12 5 7 11
9 Витязь 11 5 6 10
10 Куньлунь РС 12 5 7 10
11 Сочи 11 4 7 8
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 12 7 5 16
2 Ак Барс 10 8 2 16
3 Трактор 11 7 4 16
4 Нефтехимик 12 5 7 13
5 Сибирь 11 6 5 12
6 Сал. Юлаев 9 6 3 12
7 Адмирал 10 5 5 11
8 Металлург Мг 12 5 7 10
9 Авангард 12 4 8 9
10 Лада 11 3 8 8
11 Амур 10 3 7 7
12 Барыс 12 2 10 5
Результаты / календарь
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
4.10 19:00
Ак Барс – Амур
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости