Андрей Мартемьянов: «Второй период был провален начисто»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3).

— Первое, что хочется — поздравить «Металлург» с победой, — приводит слова тренера официальный сайт «Магнитки». — Тяжелая была игра. Всех болельщиков — с наступившим новым годом, посмотрели хороший хоккей, переживали за свои команды. По игре — удовлетворение от игры нашей команды мы получили в первом и третьем периоде, а второй был провален начисто. Соперник очень дисциплинированно сыграл. А исход матча решило численное неравенство. Два гола мы пропустили «4 на 5», а соперник намного лучше оборонялся вчетвером, чем мы впятером атаковали. А так, повторюсь, удовлетворен первым и третьим периодом.

— Что случилось с Коваржем, почему вы его меняли во втором периоде?

— Повреждение маски было, он поехал поменять маску, а судья решил, что ему не надо это делать. В правилах вроде написано, что игроки должны принести. С этим моментом еще разберемся. Только из-за этого. Там что-то оторвалось, и сделали ему все быстро, но судьи не пустили.