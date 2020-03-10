Андрей Мартемьянов: «Теплилась надежда, что парни заведутся, будут вытаскивать матчи»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Сибири» (2:1). Клуб из Екатеринбурга уступил в серии со счетом 1:4.

— Хотелось бы поблагодарить болельщиков и команду, за проведенный сезон и поздравить «Сибирь» с выходом в следующий раунд, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Сегодня выиграл тот, кто больше хотел и больше умел, и кто правильно играл в обороне. К сожалению, мы не смогли соперника взломать. Была масса моментов в первом периоде — шайба по ленточке каталась-каталась, постоянно была рядом. Но вратарь был на высоте — не удалось. Второй период, мы, честно говоря, провалили. В третьем уже шел навал, навал в атаке, хотели забить. Забили — трудовой гол, пять на четыре — большего нам сделать не удалось. Сезон окончен. Не хотелось так рано заканчивать. Но хоккей — есть хоккей. Побеждает сильнейший. Никуда от этого не денешься.

Неудовлетворительная игра легионеров? Для меня не существует ни легионеров, ни местных, ни неместных. Есть игроки команды «Автомобилист», у них есть профессиональные обязательства есть, они должны их выполнять.

Оставить кого-то в запасе? Было желание. Но теплилась надежда, что парни заведутся, будут вытаскивать матчи. Хотя моменты и были, но не забиваем. Не забиваем. Надо забивать, пока свежий. Команда соперника очень плотно, вязко играет, силы тратятся. Пятый матч за девять дней — это все надо понимать. Мы разбазарили моменты и было понятно, что дальше будет сложнее и сложнее.