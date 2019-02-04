Андрей Мартемьянов: "Соперник очень здорово играл в обороне"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов прокомментировал домашнее поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга"​​ (2:3), сообщает официальный сайт команды гостей.

– Во-первых, поздравляю соперника с победой. Был хороший матч. К сожалению, в первом периоде мы не смогли взломать очень организованную, мастеровитую оборону. Тяжеловато, очень мало бросков нанесли. Соперник нас сваливал в позиционную атаку, а в позиционной обороне они бежали в хорошую контратаку. Во втором периоде нахватали ненужных удалений, игра перешла в нашу зону. Спасибо парням, что не сложили руки, сражались до конца, были моменты, но удача от нас отвернулась. По самоотдаче у меня претензий больших нет, – приводит слова Мартемьянова пресс-служба "Металлурга".

– Удаление Да Косты сильно повлияло?

– Конечно! У нас обороняются одни и те же. Парни стойко отыграли, я им благодарен. Блокировали броски, стойко отыграли, молодцы. Вратарь уверенно отыграл. Конечно повлияло – нагрузка идет на одних и тех же, они свежесть теряют. В большинстве где-то не хватило собранности и концентрации. Усталость накапливалась.

– А работу спецбригад как сегодня оцените?

– Я вообще нашими спецбригадами очень доволен. Да, бывают матчи, когда не можешь забить, но моменты создаются, надо реализовывать. Еще раз повторюсь – усталость накопилась, где-то концентрация провалилась. Но соперник очень здорово играл в обороне, очень здорово. Практически не давали нам с убойных позиций бросать – всегда игрок был в створе броска. Тяжело было завершающий, голевой бросок сделать.

– А почему сразу, как в концовке получили большинство, не сняли вратаря?

– Посчитали, что еще рановато, да и вбрасывание было в средней зоне.

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