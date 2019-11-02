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Андрей Мартемьянов: «Шумовое оформление было на хорошем уровне»

18:57
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Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итог встречи с «Трактором» (5:3).

— Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков за горячую поддержку. Шумовое оформление было на хорошем уровне, — приводит слова тренера официальный сайт «Трактора». — По игре: равная игра, мы хорошо реализовали свои моменты. В атаке у нас все сегодня более-менее шло. «Четыре на пять» неплохо играли. В конце потеряли немного концентрацию, соперник этим воспользовался. Слава Богу, что так все закончилось, что мы выиграли этот матч. Очень нужный и важный для команды.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=23396

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