Андрей Мартемьянов: «Сейчас не хватает куража»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча с «Динамо» (3:6).

— Хочу поздравить «Динамо» с заслуженной победой, — приводит слова тренера официальный сайт москвичей. — Игра была напряженная. Мы провели неплохой период, но не поймали момент, когда хозяева добавили. Вся игра была в нашей зоне, поднагрузились защитники, и пошли ошибки, которые соперник быстро реализовал. По самоотдаче претензий к игрокам у меня нет. Выполнение игрового задания? Возможно, но хоккей есть хоккей.

— Две победы в девяти матчах. Что происходит?

— Соперник выигрывает! Мало забиваем. Сейчас не хватает куража, сыгранности. Тяжело играть в обороне. Видимо, соперник готовится лучше.

— От «Динамо» пропустили 10 шайб. Почему так неудачно с бело-голубыми складываются игры?

— Я еще в бытность игрока не мог обыграть «Динамо», теперь и как тренер. Каждый новый матч — новый вызов. Мы могли повести 3:0, и все пошло бы по-другому. Но соперник перехватил инициативу и реализовал ошибки. Аналогий проводить не буду.

— Как оцените форму Анатолия Голышева?

— Ему тяжеловато. Он ищет свою игру. Надо немного терпения.

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