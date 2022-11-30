Главный тренер «Сибири» Мартемьянов: «Со стороны нашей команды, я считаю, это была одна из лучших игр сезона»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов считает, что команда показала одну из лучших игр текущего сезона в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (6:3).

«Непростой матч, равная игра была. Мы забили хорошие голы, соперник неплохо поработал на нашем пятаке. Со стороны нашей команды, я считаю, это была одна из лучших игр сезона — по организации игры как в атаке, так и в обороне. Благодарен ребятам, что они вышли с настроем взять два очка. Так оно и получилось. Шенфельд? Пока не знаю, что с ним будет. Если честно, слабо разбираюсь во всех этих процедурах. Приедем, будем думать, что дальше. Вернется ли он к нам в состав? Не знаю, не могу сказать. Будем решать», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Мартемьянова.

«Сибирь» с 49 очками в 39 играх занимает третье место в таблице Востока. «Ак Барс» расположился на седьмой позиции, набрав 36 очков в 35 встречах.