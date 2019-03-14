Андрей Мартемьянов: "Результат серии по одному матчу обсуждать бессмысленно"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от "Салавата Юлаева" (0:1) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина, сообщает официальный сайт уфимцев.

– Была действительно хорошая игра равных команд. Блестящая игра двух вратарей. Они сыграли на уровне плей-офф. К сожалению, нам сегодня не удалось забить, а соперник забил. Парни старались и лезли на ворота до конца, шли в бой, но сегодня фортуна от нас немного отвернулась. Сделаем работу над ошибками и будем готовиться к следующему матчу.

– Во втором периоде "перетряхнули" звенья – первоначальный план на игру вообще не сработал?

– Соперник, наверное, тоже готовился к игре. Нам не дали использовать наши хорошие моменты, где-то "приглушили" нас в атаке чуть-чуть. Что касается звеньев, то надо было взбодрить команду. Это у нас работало весь сезон и считаю, что и в этот раз сработало. Да, не смогли забить, но желание огромное было.

– Было давление, целеустремленность, нацеленность, но чего не хватило – креатива?

– Я скажу так, креатива, может быть, было и лишка. Надо было где-то попроще сыграть.

В третьем периоде стали Юху Метсолу нагружать со всех сторон и было видно, что он "подсел", начал допускать ошибки. Надо было пользоваться этим с самого начала игры. Немного переигрывали в атаке, были моменты, где можно было из под ног хорошо бросить, а мы начинали в обводку идти. Об этом команде было сказано. Надеюсь, что мы это дело уберем, посмотрим завтра и спокойной обстановке разберемся.

– Как планируете поправить ситуацию с большим количеством удалений?

– Не хочу оправдывать парней, эмоции бьют через край, никто не хочет проигрывать, а удаления, скажем так, необязательные и глупые. Нужно просто не удаляться, и все. Парням все это донесем, но сейчас по горячим следам что-то говорить бесполезно. В паре моментов можно было в силовую игру идти и чисто играть, не так грязно.

– Вы прошли предыдущую серию за 4 матча, а соперник за 6. Не считаете, что тонус сыграл за соперника?

– Вполне возможно. Никто не знает, когда лучше, а когда хуже. Если углубляться в сезон, то вы, наверное, видели, что многие парни сыграли по 62 игры. На них нагрузка была колоссальная, они получали много игрового времени. Парнями надо было дать где-то передохнуть. Я считаю, что результат серии по одному матчу обсуждать бессмысленно, – приводит слова Мартемьянова пресс-служба "Салавата Юлаева".

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей