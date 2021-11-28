Андрей Мартемьянов: «Раскачка была потихоньку-помаленьку»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:1).

«Честно говоря, начали матч не так, как нам хотелось бы. Этому есть объективная причина: в предыдущем матче парни много отдали эмоций. И раскачка была потихоньку-помаленьку. Соперник нас поддавливал, но наш вратарь сыграл здорово. Сегодня было много блокированных бросков. Так что парни боролись за победу. Грубейшая ошибка в контратаке привела к тому, что счет стал ничейным, но с парнями поговорили... Бились до конца, верили в победу, и все-таки дожали в нужный момент соперника. Благодарен болельщикам за поддержку и благодарен команде за стойкость. Все-таки парни эмоции из себя доставали, и мы сегодня выиграли», — приводит слова тренера сайт «Авто».