Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (0:3).

— Ребята старались, горели, шли вперед, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Мы контролировали шайбу. По броскам, по владению были лучше. Но вратарь гостей сыграл на высоте. Да и в целом оборонительные действия соперника были на хорошем уровне. Они забили один гол и сыграли по счету, на контратаках, старались нас поймать и поймали.

Тем не менее, упрекнуть команду в нежелании я не могу. Парни работали в большинстве, создавали моменты, могли забивать. Но хоккейный бог от нас отвернулся. Будем искать игру, рук никто не опускает. Ни команда, ни тренерский штаб. Улучшение игры, на мой взгляд, есть. Работаем и двигаемся дальше.

Прошлый сезон — это уже история. Половина команды в этом сезоне новая. Парни не до конца адаптировались в лиге. Сейчас не можем забить, а с нулем выигрывать невозможно, разве что играть вничью. Но, повторю, парни стараются.

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