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Андрей Мартемьянов: «Проблемы есть, но они не слишком серьезные»

23:20
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Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после победы над «Адмиралом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба лиги.

«Мы провели этот матч более собранно, чем предыдущий, — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ. — Второй период получился не слишком хороший. Где-то играли осторожно, ждали контратаки. В целом действовали в атаке хорошо, много лезли на пятак. Результатом доволен, но по игре есть вопросы. Проблемы есть, но они не слишком серьезные. Ошибки в средней зоне подчищали защитники».

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/09/464261.html

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