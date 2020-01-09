Андрей Мартемьянов: «Проблемы есть, но они не слишком серьезные»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после победы над «Адмиралом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба лиги.

«Мы провели этот матч более собранно, чем предыдущий, — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ. — Второй период получился не слишком хороший. Где-то играли осторожно, ждали контратаки. В целом действовали в атаке хорошо, много лезли на пятак. Результатом доволен, но по игре есть вопросы. Проблемы есть, но они не слишком серьезные. Ошибки в средней зоне подчищали защитники».