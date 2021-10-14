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Андрей Мартемьянов: «При счете 3:1 почему-то перешли на другой хоккей, хотя такого задания не было»

14 октября, 21:40
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:4).

«Что сказать по игре... Во-первых, поздравляю «Йокерит» с победой, они сегодня были более заряжены на результат. Нас, конечно, подвела игровая дисциплина, очень много удалений: одни пластаются, ловят шайбы на себя, другие сидят, к сожалению. При счете 3:1 мы почему-то перешли на другой хоккей, хотя такого задания не было. Причина поражения только в этом, ну и игровая дисциплина — это ни в какие ворота не лезет», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/14/491081.html

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Иван Шитик все материалы автора
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