Андрей Мартемьянов: «Практически все защитники справились со своей задачей»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов оценил игру команды в матче с «Трактором» (3:0).

— Хотел бы поздравить наших болельщиков и команду с хорошим матчем, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Игра, считаю, была равная, до забитого гола. Нам это удалось. В обороне играли очень терпеливо. Хорошо выполнили игровое задание. Что в атаке, что в обороне, где сыграли очень самоотверженно.

Игра в обороне? Все защитники сегодня сыграли очень самоотверженно и правильно. И с началом атаки все правильно делали, и из-под прессинга хорошо выходили, хотя прессинговали нас сегодня очень мощно. Практически все защитники справились сегодня со своей задачей. Считаю, что матч удался, было приятно наблюдать за командой. Это ли были «идеальные» сочетания для «Автомобилиста»? Идеального в мире вообще ничего нет. Пока будет так, дальше видно будет.

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