Андрей Мартемьянов: "Получился боевой матч, как и вся серия"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов подвел итоги после четвертого матча в серии плей-офф Кубка Гагарина против "Трактора" (4:3), сообщает официальный сайт екатеринбуржцев.

Счет в серии стал 4-0, что позволило "Автомобилисту" выйти в полуфинал турнира.

– Матч получился очень напряженный. Много страсти было на льду. Точка кипения и накала была очень высокой. Обе команды проявляли характер. С 0:2 тяжело отыгрываться, но парни все-таки нашли в себе силы переломить ход встречи. Получился боевой матч, как и вся серия. Проходных матчей не было. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые нам всегда помогают. Мы их видим, слышим и для них играем, – приводит слова Мартемьянова пресс-служба "Трактора".

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