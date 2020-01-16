Андрей Мартемьянов: «Перед третьим периодом с командой состоялся разговор»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:2).

— Команда была сегодня заряжена на игру. Неплохо выполняли игровую дисциплину, — цитирует тренера официальный сайт «Салавата». — Считаю, что большой плюс за то, как сыграли в обороне. Перед третьим периодом с командой состоялся разговор, что такие матчи доигрывать нельзя, что соперник может отыграться. К сожалению, не до всех дошло. Плюс наши ненужные удаления — это уже не игровая, а просто дисциплина. Ставить команду на колени — это неправильно. Благодарен тем парням, кто отыграл вчетвером и втроем. Забили голы — сегодня команда «горела» и было приятно находиться на скамейке и руководить командой. К сожалению, не всем благодарен.