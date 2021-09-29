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Андрей Мартемьянов — об игре «Сибири»: «Пока не идет, но когда-нибудь прорвет»

23:02
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов остался доволен игрой команды, несмотря на поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:1 ОТ).

«В принципе команда сыграла сегодня по заданию, неплохо оборонялась. Хорошо сыграл сегодня наш вратарь, но и полевые много бросков ловили на себя. В атаке хватало суеты. Хотя моменты были. Благодарен команде, что взяли это очко. Я сторонник того, чтобы не тасовать звенья. Чтобы ребята могли сыграть от себя. Пока не идет, но когда-нибудь прорвет.

Чайковски добавил уверенности и мощи. Почти без ошибок сыграл, правильно. Он в хорошей форме. Коротков месяц не играл, чувствуется что моменты не до конца пока понимает, а так по движению неплохо себя показал», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Новосибирский клуб не реализовал две возможности в большинстве и испытывает трудности в данном компоненте в целом по сезону.

Сейчас на счету команда тренера Андрея Мартемьянова всего два гола в большинстве при 40 попытках.

5% реализации лишнего — худший показатель в лиге.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/29/490345.html

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Иван Шитик все материалы автора

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