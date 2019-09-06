Андрей Мартемьянов: «Мотивация была сумасшедшая на такую команду, как СКА»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов оценил игру команды в матче со СКА (5:2).

— Равная игра обеих команд, тактический рисунок, техническая оснащенность игроков, выполнение игрового задания просматривалось, — цитирует тренера официальный сайт команды из Екатеринбурга. - Много борьбы было, захватывающий матч. Хорошие голы забили, да и в обороне неплохо отыграли. Результатом и игрой нашей команды доволен.

— Сумбурная игра в первой части третьего периода. Не было ли желания взять тайм-аут?

— Нет, ни сколько, немного сделали коррективы по ходу периода. Парни их выполнили. А то, что стали играть немного по счету — так и надо, ведя две шайбы, ловить на контратаках. Это у нас получилось. Инициативу немного отдали, но в нужный момент наши крайние нападающие активно шли, выигрывали борьбу и заставляли соперника ошибаться. Считаю, что если есть результат, то все правильно было сделано.

— Гареев и Березин?

— У Максима Березина сегодня вообще дебют за «Автомобилист», считаю, что здорово отыграл. Гареев на предсезонке очень много игр отыграл. На прошлой игре дали немного передохнуть, а сегодня отлично выглядел. Вообще, всей командой сегодня доволен.

— Как удалось вывести команду на такой уровень?

— Нагрузки уже закончились, пошел чемпионат. Команда отходит от нагрузок. Мотивация сегодня была сумасшедшая на такую команду, как СКА. Ребята прекрасно понимали, что прошлые два матча мы провели не самым лучшим образом. Особенно третий период с «Витязем». Был разговор, до парней донесли, они все поняли. Сегодня всю игры в итоге была хорошая самоотдача.

— Ожидали пять забитых шайб?

— Думал, конечно, что будет меньше, но готовились и играли на победу. Парни сегодня много шайб поймали на себя, голкипер здорово отыграл.

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