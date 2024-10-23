Мартемьянов — об игре «Амура» : «Мы уже на краю пропасти»
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:7).
— В хоккей играла одна команда — это ЦСКА, — начал тренер. — «Амур» присутствовал на поле в роли статиста. Из своей команды могу выделить трех человек, кто хотел что-то сделать, остальные безобразно играли, не выполняли игровое задание, как результат — нам нагрузили полное лукошко, по самое «не могу». Будем разбираться, мы уже на краю пропасти, надо выбираться всем вместе — себя от команды мы не отделяем. ЦСКА выглядел мощно, был заряжен на победу, выиграл почти все единоборства, как результат — 0:7.
— Евгений Федоров ушел из команды, он был тренером нападающих. Сегодня 0 голов без него. Связано ли это и будет ли поиск человека на его место?
— По Федорову — это решение руководства, был разговор уже и я настоял, чтобы он остался в команде. Перед выездом я узнал, что с ним расторгают контракт. Команда, наоборот, должна сплотиться и встряхнуться. Поиск, насколько мне известно, по нападающим не ведется. Может руководство ведет, но у меня такой информации нет.
— Есть мнение, что вратари вышли не готовыми...
— У нас три полевых игрока, которых я могу выделить, но не буду. Команды не было, присутствовали отдельные личности, которые играли в свой хоккей. Задание не выполняется абсолютно. ЦСКА показал как надо выполнять и делать, быть заряженным на победу. Самоотдача была на слабом уровне. Будем искать причины, я догадываюсь где они закопаны, но не факт, что я правильно думаю. Посмотрим, что дальше будет, будет ли руководство смотреть я не знаю.
Анна Бирюкова
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