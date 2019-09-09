Андрей Мартемьянов: «Количество заблокированных бросков говорит само за себя»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поздравил нового наставника «Металлурга» Илью Воробьева с возвращением к активной тренерской деятельности.

— Илья Петрович, спасибо за поздравления и с возвращением в лигу! Рад вас видеть, — цитиурет Мартемьянова официальный сайт КХЛ. — Матч получился напряженный, количество заблокированных бросков со стороны обеих команд говорит само за себя. Претензии есть к защитникам по началу атаки и к нападающим по точкам вбрасывания. Спасибо парням за третий период. Да и овертайм качественно провели: проявили характер и стойкость, а с таким соперником это дорогого стоит.

Не хватало последнего броска? Надо почувствовать этот момент, когда партнер в нужной точке. Нужно, конечно, интуитивно уже отдавать передачу туда, где находится партнер. Общих выводов по составу я бы пока делать не стал. Сезон длинный, прошло только четыре матча. Команда еще в стадии нахождения, притирки. Конечно, что предыдущий матч отнял много эмоциональных сил, команда в этом плане не смогла восстановиться, по ней это было видно. Где-то через пару месяцев будем делать какие-то выводы. Ну а вообще, как мы знаем по прошлому сезону, самый главный вывод — весной.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков