Андрей Мартемьянов: «Когда подписываешь контракт, мысленно подписываешь и заявление об уходе»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» признал, что в октябре у команды из Екатеринбурга был провал в игре.

В прошлом месяце «Автомобилист» трижды одержал победы в своих матчах при 8 поражениях.

— Был провал в игре. Но я благодарен парням. У нас было много травм у нападающих. Мы сплотились и стали действовать намного лучше, более ответственно. Играли на результат, а не показывали красивый хоккей.

— В октябре вас каждый день отправляли в отставку.

— Это нормальное явление. Не было результата, и я готов был ко всему. Как сказал один из моих коллег: когда ты подписываешь контракт, заодно мысленно подписываешь и заявление об уходе. Сейчас мы потихонечку выходим из пике. Думаю, что все будет нормально. (Алексей Шевченко)

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