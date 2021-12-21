Андрей Мартемьянов: «Кандидатуры на замену Мерфи есть. Наши финансы не бесконечны»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:1 ОТ).

«В первом периоде была равная игра. Разведка своего рода. Команды больше осторожничали. Во втором периоде инициативу мы потеряли, соперник сделал наложения. Третий период играли не хуже, а где-то лучше «Локомотива». Перешли на три пятерки, забили трудовой гол. В овертайме нам воздалось. Чемпионат сейчас идет очко в очко, борьба за место под солнцем обостряется. Все грызутся за очки. Пускать такого молодого парня как Ефремов в такие игры не очень бы хотелось. Но то, что Никита провел уже больше матчей в сезоне, чем в прошлом, хорошо. Команда крепнет от игры к игре. Мы не всегда показываем хоккей, который ждет от нас болельщик. Но мы не сидим сложа руки. Атлетизмом команда в перерыве хорошо позанималась.

В три пары защитников мы пока справляемся. Кандидатуры на замену Мерфи, который выбыл до конца сезона, есть. Наши финансы не бесконечны. Если будет подходящий вариант — возьмем, вне зависимости от национальности. Я в паспорт не смотрю. Если не получится — будем обходится теми, кто есть. Что касается Овчинникова, то у него сотрясение, но уже рвется в зал. Жаль, что в таком юном возрасте получает такие тяжелые травмы. Но парень он стойкий, через такое ему тоже нужно пройти. Станет сильнее», — приводит слова тренера сайт КХЛ.