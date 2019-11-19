Андрей Мартемьянов: «Игра весь матч держала в напряжении»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итог встречи с «Барысом» (2:3 ОТ).

— Отмечу игру обоих вратарей, они молодцы, сегодня здорово играли, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса». — Хороший накал в матче был. Игра весь матч держала в напряжении. Я считаю, соперники равные. Были ошибки, были и хорошие моменты. В принципе, у меня все.

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