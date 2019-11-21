Андрей Мартемьянов: «Хорошо, что «Автомобилист» возвращается в гонку»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Очень напряженный матч, — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Авангарда». — Я считаю, сегодня была блестящая игра у обоих вратарей. Сил было отдано очень много. Прекрасно понимаю, что атака «Авангарда» очень мощна, особенно в игре на пятаке. Постарались как-то его прикрыть, но в конце немного не удалось. А так я доволен игрой, доволен результатом и горжусь своими парнями, что они сделали хорошую работу.

— Сегодня вернулись в зону плей-офф. Это важный момент на этом этапе сезона?

— Мы как-то не особо смотрим. Небольшой провал был: кто-то считает большим, кто-то — небольшим, не столь важно. То, что команда возвращается в гонку — это хорошо, мы сейчас сражаемся и рады каждому очку. То, что игра команды улучшается и стабилизируется — я этому очень рад. И конечно, очень многое зависит от парней, от команды: они прекрасно понимают, в какой мы ситуации, и отдают все силы на льду, поэтому идут улучшения. Команда стала более боевитой, более сплоченной.

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