Андрей Мартемьянов: «Для меня 1:0 лучше, чем 8:0»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:0).

«Эта победа — благодарность нашим болельщикам, которые поддерживали команду и в прошлом матче. Игра перешла немного в другое русло. Больше стали уделять внимание обороне. Спасибо за это ребятам и нашему вратарю. Пацаны пластались! Конечно, реализация хромает на обе ноги. Но важный момент, что даже одну шайбу мы сумели отстоять. В обороне сыграли очень стойко. Команда была заряжена не на красивый хоккей, а на результат. У «Куньлуня» не только нападающие хорошие, но и атакующие защитники. Они много в чужой зоне играют, подключаются. В атаке соперник действительно хорош, но мы правильно выстроили игру. Для меня 1:0 лучше, чем 8:0.

Алексей Кручинин немного застоялся, физические кондиции подсдали. Для первого матча перед своими болельщиками он сыграл неплохо. Алексей привнес не только креатив, но силовые приемы. Несколько раз зацепился за шайбу в чужой зоне. Мне его игра в целом понравилась. Если так будет постоянно играть — его место в составе не будет подлежать сомнению. Стрельнула его связка с Антоном Ведином.

Плохая реализация большинства, конечно, сидит в головах у ребят. Зато меньшинство мы сегодня хорошо отыграли. Будем на это ставку делать! Еще бы я сегодня отметил Николая Демидова. Он после травмы катался на льду всего неделю. Поставили в состав, справился. Парни оправдывают доверие. Не все, но тем не менее. На пятаке нужна смелость, отвага. Не все там выживают. Кто-то хочет в чистый хоккей играть. В «Сибири» голы забивают с мясом. Кто это не будет выполнять, тот после выздоровления травмированных столкнется с проблемой попадания в состав.

Сейчас волей календаря Харри Сятери удается восстанавливаться, поэтому он играет каждый матч. Он наш первый номер. Антон Красоткин тоже работает очень хорошо, всегда готов подменить. У них между собой очень хорошие коммуникации", — цитирует тренера сайт КХЛ.