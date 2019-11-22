Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» рассказал о том, как известный нападающий Павел Дацюк обустроился в новой команде.

41-летний Дацюк подписал однолетний контракт с «Автомобилистом» летом 2019-го.

— Дацюк не вписался в коллектив? Ни в коем случае! Павел — командный игрок, — сказал Мартемьянов. — От него идет большая помощь и тренерскому штабу, и парням. Он добавляет в игру много уверенности, сегодня (разговор состоялся после игры «Авангард» — «Автомобилист» — прим. «СЭ») вы это увидели. На протяжении ряда матчей он выходит на поле в самые нужные моменты. Он мне не мешает, наоборот — он помощник.

— Был ли у него конфликт с Доусом?

— Нет. Они просто разобрались, кто чем будет заниматься. Такой разговор — нормальное явление для любой команды. Рад, что все так произошло, все уже устоялось, команда работает в спокойном режиме и спокойно играет. (Алексей Шевченко)

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