Андрей Мартемьянов: «Дацюк наберет форму. Нужно терпение»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после поражения от «Спартака» (0:1) уверен, что Павел Дацюк поможет в будущем забивать его команде, несмотря на два сухих матча после его появления в составе.

— Матч был очень напряженным со стороны обеих команд. Блестящая игра вратарей.

«Спартак» очень много проблем создал нашей атаке. К сожалению, в последних матчах мы ничего не забили. Будем в этом разбираться, хотя моментов у нас хватает. По самоотдаче к парням претензий практически нет. Они старались, выполняли игровое задание, ловили шайбу на себя, отрабатывали. Счастье от нас отвернулось — перестали забивать. Будем работать, у нас ведь есть те, кто умеет забрасывать. Это касается не только нападающих, но и защитников.

— Дацюк сыграл два матча, «Автомобилист» в них не забил. Совпадение?

— По сравнению с предыдущим матчем Дацюк играл более уверенно. Он находится на правильном пути, надо было ему помочь, дать сыграть, почувствовать себя в игре. А то, что не забили, я с Павлом не связываю. Наоборот, уверен, что с ним пойдут голы. Дацюк — мастер. Сегодня это все видели, будем ждать от него улучшения. Нужно время и терпение, чтобы он полостью набрал игровую форму. Результат будет — мы в этом не сомневаемся.

— Дацюк и дальше будет играть с Доусом и Мэйсеком?

— Дальше будет видно. Он справился в этом сочетании, но следующую игру вряд ли с ними будет играть. Надо все делать постепенно, а не как в прошлом году смотреть только на чемпионат. Необходимо думать и о весне, искать какие-то новые связки. Ротация состава идет, все равно ищем оптимальные звенья. Иногда получается, иногда нет. Мы, тренерский штаб, пока терпим.

Не знаю, как руководство. Ха-ха. Сейчас всем нужен результат, любая победа — хоть в овертайме, хоть по буллитам. Командный дух у нас не падает. (Михаил Зислис)

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