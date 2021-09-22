Андрей Мартемьянов: «Будто хребет надломили. Ну что делать? Будем гипс ставить»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:3).

«Во многих компонентах мы не уступали сопернику, но индивидуальные ошибки в обороне приводили к голам. Будто хребет надломили. Ну что делать? Будем гипс ставить. Пока ребята не поймут наши требования, тяжело будет.

Я уже не могу объяснить, что происходит с розыгрышем большинства. Мы каждый божий день наигрываем: на тренировках шайба ходит, голы есть. На игру выходим — все по-другому. В конце я своим решением выпустил трех нападающих и двух защитников. Старая советская схема розыгрыша: бросок мимо вратаря — гол. В игре «пять на четыре» должна быть быстрота в принятии решений и движении шайбы. Мы ее передерживаем и очень долго готовим бросок.

Мы обсуждали с ребятами, что дальше так нельзя. Этот хаотичный хоккей — путь в никуда. Соперник нам это показал: сбалансированная команда, простой выход из зоны, все просто в атаке. Дошла точка кипения. Команда была предупреждена. Сейчас ведется работа по обмену некоторых игроков. Ни тренерский штаб, ни руководство терпеть это не будет», — цитирует тренера сайт КХЛ.