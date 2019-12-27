Андрей Мартемьянов: «Автомобилисту» нужны очки, а не красивый хоккей»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:4Б).

— Начали неплохо, собранно отыграли первый период, — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ. — Команда была на ходу, хорошо работали в обороне и атаке. Во втором периоде соперник прибавил, мы этого не ждали, и «Амур» переломил игру. Хоккеисты «Амура» больше хотели выиграть, чем мы.

Поздравляю их команду, они заслужили победу. Да, мы начали играть от обороны, старались поймать соперника на контратаке. Это нормальное явление, когда соперник поймал кураж. Нам нужны очки, а не красивый хоккей.