Андрей Мартемьянов: «Автомобилист» абсолютно не тревожит никакая статистика»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3 Б).

— В первом периоде мы не проснулись, соперник доминировал, — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ. — В перерыве поговорили и в оставшихся двух периодах я считаю, что команда хорошо играла. Блестяще сыграл вратарь «Сибири», не дал нам шансов, хотя моменты были.

Благодарен команде, что преодолели суету после первого периода. Не важно, кто играет в воротах, Коварж или Галкин, защитники обучены. Это их работа — ловить шайбы на себя. Нападающие молодцы, после встрясочки несколько хороших блокшотов сделали. Если посмотрите статистику, то в победных матчах у нас до 20 бросков блокированных.

Не беспокоит ли то, что «Автомобилист» проиграл потенциальному сопернику по плей-офф третью игру в сезоне? Вы бежите вперед паровоза, еще месяц играть. Еще неизвестно кто где будет. Нас не тревожит никакая статистика абсолютно.