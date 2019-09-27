Андрей Макаров заключил контракт с рижским «Динамо»

Как сообщал «СЭ» голкипер «Бурана» Андрей Макаров находился на просмотре в рижском «Динамо». 26-летний россиянин заключил с клубом контракт до конца сезона. Соглашение носит двусторонний характер, сообщает официальный Twitter КХЛ.

В КХЛ Макаров выступал за «Автомобилист», «Нефтехимик» и «Куньлунь». Всего в КХЛ он провел 55 матчей, одержав 20 побед. Голкипер пропускал 2,54 шайбы в среднем за игру и отражал 91,1 процента бросков.

Напомним, что Макаров в составе молодежной сборной России выиграл серебро МЧМ-2012 и бронзу МЧМ-2013.

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