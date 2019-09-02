Андрей Локтионов: «Все силы потратили на защиту»

Нападающий «Магнитки» Андрей Локтионов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:3).

— Да, сложный матч, слишком много удалялись сегодня — все силы потратили на защиту, -приводит слова форварда официальный сайт магнитогорцев. — Соперник, к сожалению, забил два гола в большинстве, и это решило исход игры.

— Могло показаться, что вначале было какое-то волнение...

— Первая игра, может быть где-то эмоции перехлестывали, где-то были ненужные удаления. Но ничего, завтра разберем эту игру и больше таких ошибок, я думаю, не повторится.

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