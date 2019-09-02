КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Андрей Локтионов: «Все силы потратили на защиту»

20:33
Теги:

Нападающий «Магнитки» Андрей Локтионов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:3).

— Да, сложный матч, слишком много удалялись сегодня — все силы потратили на защиту, -приводит слова форварда официальный сайт магнитогорцев. — Соперник, к сожалению, забил два гола в большинстве, и это решило исход игры.

— Могло показаться, что вначале было какое-то волнение...

— Первая игра, может быть где-то эмоции перехлестывали, где-то были ненужные удаления. Но ничего, завтра разберем эту игру и больше таких ошибок, я думаю, не повторится.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей

Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/452413/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир