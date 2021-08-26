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Андрей Локтионов подписал двухлетний контракт со «Спартаком»

21:06
Андрей Локтионов. Фото photo.khl.ru
Андрей Локтионов. Фото photo.khl.ru
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Нападающий Андрей Локтионов подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Об этом на пресс-конференции объявил спортивный директор клуба Роман Беляев.

Ранее «Амур» обменял права на форварда Андрея Локтионова в «Спартак». За 31-летнего хоккеиста хабаровский клуб получил денежную компенсацию и 22-летнего нападающего Кирилла Слепца.

В прошлом сезоне Локтионов выступал за ЦСКА и набрал 16 (3+13) очков в 35 встречах. В июле «Амур» сообщал, что игрок не намерен подписывать контракт с новым клубом.

(Надежда Тонконог)

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