Нападающий Андрей Локтионов подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Об этом на пресс-конференции объявил спортивный директор клуба Роман Беляев.

Ранее «Амур» обменял права на форварда Андрея Локтионова в «Спартак». За 31-летнего хоккеиста хабаровский клуб получил денежную компенсацию и 22-летнего нападающего Кирилла Слепца.

В прошлом сезоне Локтионов выступал за ЦСКА и набрал 16 (3+13) очков в 35 встречах. В июле «Амур» сообщал, что игрок не намерен подписывать контракт с новым клубом.

(Надежда Тонконог)