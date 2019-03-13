Андрей Локтионов: "Изнутри в матче со СКА все кипело"

Нападающий "Локомотива" Андрей Локтионов прокомментировал поражение от СКА (0:1) в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

- Что ж так беззубо?

- Моменты были, просто не забили. В меньшинстве пропустили только один гол. В принципе играли неплохо.

- Согласитесь, нестандартных действий было по минимуму.

- Но все же были. Нам нужно было использовать свои моменты: у меня был, у Осипова. Вратарь СКА хорошо сыграл.

– Со стороны матч смотрелся уныловатым. А изнутри?

– Изнутри все кипит, такая борьба. У СКА все плотно играют в зоне обороны, компактно, времени на раздумья никто не дает, сразу страхуют. Мы в принципе так же играем, поэтому моментов "пять на пять" почти не было.

– В первом периоде было заметно, что как только шайба пересекает синюю линию, вы на соперника вдвоем выбрасываетесь. Так было задумано?

– Ну, у нас такая система.

- А почему в дальнейшем отказались?

- Может быть, мы просто много сыграли в меньшинстве в первом периоде, тем более в три пары играли. Нагрузка сказывается, свежести не хватило.

– Квартальнов говорит, что остроты не хватает. По-вашему, что нужно изменить?

– Меньше удаляться. Это основное. И создавать моментов надо побольше. Где-то нежданчик устраивать, чтобы врасплох вратаря застать. (Игорь Еронко)

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