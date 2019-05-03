Нападающий СКА Андрей Кузьменко в интервью "Известиям" отметил, что в следующем сезоне команде надо лучше готовиться к плей-офф КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга проиграл ЦСКА​ в финале конференции (3-4).

– Как восприняли победу ЦСКА в Кубке Гагарина, ведь еще год назад вы были в составе этой команды?

– Не хочу про ЦСКА говорить. По крайней мере, сейчас.

– В чем причины неудачи СКА в плей-офф и вашей неважной статистики?

– Просто начал сезон не так, как надо было начинать. И не получились у меня игры со "Спартаком" в плей-офф. А если говорить о команде в целом, то ей не всегда везло, не получалось реализовывать моменты. В первых двух играх со "Спартаком" где-то подводила самоуверенность. Но это опыт – надо через него проходить. Неудачи закаляют, делают тебя сильнее. Есть у меня повод задуматься, что я делал не так и что делал правильно. И в следующем году надо будет несколько по-другому готовиться к такой важной части сезона, как плей-офф.