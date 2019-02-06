Андрей Кузьменко: "Написал Светлакову: "Вместе поиграем в хоккей"

Нападающий сборной России и СКА Андрей Кузьменко пообщался с журналистами после открытой тренировки национальной команды.
– Эмоции только положительные. Рад, что в сборную попал. Много по кому соскучился. Сейчас удовольствие получаю от общения.
– Сами сообщили Светлакову?
– Весь сезон мы играли вместе с ним и Окуловым. Когда узнал, что едем в сборную вместе со Светлаковым, сразу написал ему: "Вместе в хоккей поиграем! – В какой хоккей? – Ну увидишь!"
– Готовы выполнять распоряжения капитана Шипачева?
– Да, будем слушать старших.
– Вас чаще всех вызывают в сборную. Чувствуете себя ветераном?
– Нет, какой из меня ветеран? Я фактически самый молодой в команде, и надо доказывать свою состоятельность от игры к игре. Приятно, что дают аванс и вызывают в сборную, но надо доказывать правильность выбора своей игрой.
– Как вам свой сезон?
– Первые 20 игр было тяжело в новом клубе. Сейчас все хорошо – ребята помогают, так что все налаживается и получается. Остается показывать результат.
– Не жалеете об уходе из ЦСКА?
– Не я это решал. Зачем думать о прошлом и капать на мозги? Это лишнее.
– Светлакова позовете в СКА? А то он плохо играет в последнее время.
– Не надо на него наговаривать. Андрюша пробьется, у него сильный характер.
– Какая связка у вас более сыграна – со Светлаковым или Барабановым?
– Это совершенно разные игроки, но главное, чтобы ребята играли, я получаю удовольствие играть с каждым из них и с Бывальцевым.
– Ему выбили зуб позавчера?
– Да, еще сотрясение мозга. Случайно столкнулись, друг друга не видели. Леша поправится.
– С чем связано обилие травм у СКА?
– Так получилось. Конечно, обидно получать травмы, но мы сильная команда.
– Объясните, что случилось в вашем столкновении с Кормье?
– Мне попали в пах, он меня ударил, и я поехал на скамейку. Симуляции там не было и в помине.