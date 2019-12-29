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Андрей Кузьменко: «Молодежный хоккей всегда интересно смотреть»

22:11
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Нападающий СКА Андрей Кузьменко признался, что старается следить за матчами молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.

—  Да, конечно, вся команда смотрит, — приводит слова Кузьменко официальный сайт КХЛ. — Молодежный хоккей всегда интересно смотреть — ты можешь вести в счете 2:0, а через минуту счет будет 2:2. Этот азарт, эти эмоции, радость от голов — это интересно. Мы болеем за ребят, переживаем, и желаем им только победы. У них очень хорошая команда.

Не хватает ли в СКА игроков из молодежки? У нас достаточно длинная лавка, и есть ребята, которые могут заменить тех, кто уехал на такой важный турнир.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/29/463700.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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