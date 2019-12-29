Андрей Кузьменко: «Молодежный хоккей всегда интересно смотреть»

Нападающий СКА Андрей Кузьменко признался, что старается следить за матчами молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.

— Да, конечно, вся команда смотрит, — приводит слова Кузьменко официальный сайт КХЛ. — Молодежный хоккей всегда интересно смотреть — ты можешь вести в счете 2:0, а через минуту счет будет 2:2. Этот азарт, эти эмоции, радость от голов — это интересно. Мы болеем за ребят, переживаем, и желаем им только победы. У них очень хорошая команда.

Не хватает ли в СКА игроков из молодежки? У нас достаточно длинная лавка, и есть ребята, которые могут заменить тех, кто уехал на такой важный турнир.