Козырев — о поражении от «Локомотива»: «В концовке не хватили силенок, получили два удаления»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Игра была равная. У «Северстали» были неплохие возможности зацепиться за результат. В концовке не хватили силенок, получили два удаления. Претензий по самоотдаче у меня нет ни к кому. Звено Аймурзина неплохо атаковало сегодня», — цитирует официальный сайт лиги Козырева.

«Локомотив» набрал 13 очков в 8 матчах и вышел на первое место в Западной конференции. «Северсталь» с 8 очками в 8 играх идет на седьмой строчке.