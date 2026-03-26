Козырев: «Много столкновений в матче с «Торпедо» — это обычная игра плей-офф»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Торпедо» (4:0) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Как настраивали ребят на такую активную игру? Не нужно ничего делать, игроки сами все понимают, настраиваются. Понимали важность игры, старались победить и приложили для этого все силы. Много столкновений — это обычная игра плей-офф», — цитирует официальный сайт лиги Козырева.

Счет в серии стал равный — 1-1. Третий матч в серии пройдет в Нижнем Новгороде в пятницу, 27 марта.