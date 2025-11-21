Хоккей
Сегодня, 02:36

Козырев: «Северсталь» — никакие не фавориты. Играем от матча к матчу»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2 ОТ).

«Адмирал» — организованная команда, которая доставила нам очень много хлопот, здорово сыграл Скотников. Мы — никакие не фавориты. «Северсталь» играет от матча к матчу. Готовимся, очень серьезно относимся к каждому сопернику. Видите же, у нас все матчи напряженные. Выполняем свою работу, стараемся играть и побеждать в каждом матче», — цитирует официальный сайт лиги Козырева.

«Северсталь» набрала 40 очков в 29 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Адмирал» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 25 очков в 26 играх.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 29 22 7 46
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 30 16 14 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 30 13 17 31
7 Амур 27 11 16 26
8 Барыс 28 10 18 25
9 Адмирал 26 10 16 25
10 Салават Юлаев 27 10 17 23
11 Сибирь 28 8 20 19
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 19 10 41
2 Торпедо НН 31 19 12 41
3 Северсталь 29 20 9 40
4 Динамо Мн 28 18 10 39
5 Динамо М 28 16 12 34
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 28 14 14 31
8 ЦСКА 29 13 16 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 26 7 19 19
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 17:30 Барыс – Салават Юлаев - : -
21.11 19:00 Нефтехимик – Ак Барс - : -
Все результаты / календарь

