Козырев: «Северсталь» в матче с «Торпедо» создала себе много проблем дисциплинарного характера"
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Торпедо» (3:0) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Обоюдоострый матч, в котором была неплохая игровая картинка в плане содержания. Мы создали себе много проблем дисциплинарного характера, получив много удалений. Три за нарушение численного состава — это невнимательность всей команды: игроков, тренерского штаба и моя. Александр Самойлов сегодня сыграл превосходно. Некоторые наши травмированные уже тренируются и в скором времени смогут выступать. Глубина состава есть, кто-то может присоединиться к команде по ходу выезда. Джозеф Душак присоединится после возвращения домой», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.
6 сентября «Северсталь» на выезде сыграет с московским «Динамо». «Торпедо» 7-го числа примет «Ак Барс».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|2
|Адмирал
|1
|1
|0
|2
|3
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|2
|5
|Барыс
|1
|0
|1
|1
|6
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|7
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|8
|Амур
|0
|0
|0
|0
|9
|Лада
|0
|0
|0
|0
|10
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Куньлунь РС
|1
|1
|0
|2
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|4
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|5
|СКА
|0
|0
|0
|0
|6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
|5.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|5.09
|17:00
|
Металлург Мг – СКА
|- : -
|5.09
|18:00
|
Лада – Локомотив
|- : -
|5.09
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:30
|
Динамо Мн – Амур
|- : -