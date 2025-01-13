Коваленко — о Гимаеве-старшем: «Он добился успехов как игрок и как комментатор был лучшим в стране»
Известный хоккеист Андрей Коваленко в интервью «СЭ» прокомментировал участие в Кубке Сергея Гимаева, который провели 12 января в Уфе в честь прославленного хоккеиста и комментатора.
«Сергей — наш друг, товарищ, партнер, старший тренер, который воспитывал нас. Очень уважаемый человек и в жизни, и в спорте. Он добивался успехов и как игрок, и как комментатор был лучшим в стране. Горжусь тем, что мне выпала честь присутствовать на матче среди наших великих хоккеистов. В Уфе нас собралось четыре поколения: 60-е, 70-е, 80-е и даже 90-е, если брать наших футболистов. Любовь, которая была у Сергея Наильевича, передается из поколения в поколение. Просто посмотрите, сколько болельщиков пришло почтить его память!» — сказал Коваленко «СЭ».
18 марта 2017 года во время матча ветеранов в Туле Гимаев почувствовал себя плохо, отправился в подтрибунное помещение в сопровождении медсестры и уже не смог прийти в сознание.
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|21
|47
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|44
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|25
|45
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|13.01
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|13.01
|17:00
|
Металлург Мг – Сочи
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|13.01
|19:00
|
Торпедо – Трактор
|- : -
|13.01
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|13.01
|19:30
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Локомотив – СКА
|- : -