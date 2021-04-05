Белорусский нападающий Андрей Костицын рассказал о выступлении в чешском «Пардубице».

«Конечно, всегда хочется играть на более высоком уровне. И тут хотелось найти вариант в КХЛ. Но ситуация в этом сезоне сложилась так — ничего не попишешь. Съездил в Чехию, ощутил на себе местный чемпионат. Увидел, в какой хоккей там играют — было интересно.

Конечно, чешская экстралига — это не уровень КХЛ. Но в турнире участвует много ребят с опытом, которые поиграли и в КХЛ, и даже в НХЛ. Они поддерживают марку. Много крепких чешских хоккеистов разного возраста.

Хороший чемпионат в плане скорости и конкурентных матчей. Сразу бросилось в глаза одно главное отличие — отсутствие больших выездных серий. Мы всегда в гости ехали на автобусе в день игры, там разминались, играли и уезжали обратно в Пардубице. Долгих разъездов на две-три-четыре игры вообще не было", — цитирует Костицына Hockey.by.

36-летний Костицын в составе «Пардубице» провел 20 матчей и набрал 5 (5+10) очков при показателе полезности «-3». В КХЛ он выступал за такие клубы, как «Трактор», «Сочи», «Торпедо», «Куньлунь», минское «Динамо» и «Нефтехимик»