Андрей Костицын покинул «Нефтехимик»

Нападающий Андрей Костицын покидает «Нефтехимик». Нижнекамский клуб расторг контракт с форвардом, сообщает сайт КХЛ.

Ранее была информация, что Костицын выставлен на драфт отказов.

Всего в 24 матчах за «Нефтехимик» форвард набрал 10 (2+8) очков при 31 минуте штрафа и показателе полезности «-9».

Ранее Костицын выступал в КХЛ за «Трактор», «Сочи», «Торпедо», «Куньлунь» и минское «Динамо».

По итогам прошлого сезона Костицын-старший был признан лучшим хоккеистом Белорусии.