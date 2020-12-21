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Андрей Костицын покинул «Нефтехимик»

09:03
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Нападающий Андрей Костицын покидает «Нефтехимик». Нижнекамский клуб расторг контракт с форвардом, сообщает сайт КХЛ.

Ранее была информация, что Костицын выставлен на драфт отказов.

Всего в 24 матчах за «Нефтехимик» форвард набрал 10 (2+8) очков при 31 минуте штрафа и показателе полезности «-9».

Ранее Костицын выступал в КХЛ за «Трактор», «Сочи», «Торпедо», «Куньлунь» и минское «Динамо».

По итогам прошлого сезона Костицын-старший был признан лучшим хоккеистом Белорусии.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/20/478857.html

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