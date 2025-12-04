Кареев: «Эмоции к «Салавату Юлаеву» остыли: теперь это рутина»
Вратарь «Шанхай Дрэгонс» Андрей Кареев в интервью «СЭ» поделился эмоциями от возвращения на лед и рассказал о победе над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Хорошая победа, важная для нас. После первого периода сделали правильные выводы, контролировали игру и заслуженно победили.
— Что случилось в конце третьего периода? Почему произошла такая резкая замена вратаря?
— В мой шлем попала шайба, он расстегнулся и сломался, и я не мог продолжать игру. Судья не предоставил времени для того, чтобы наш сервисмен прикрутил отлетевший болт. Он просто сказал, что нужно либо меняться, либо двухминутное удаление, что оставило бы нас втроем. В критический момент Андрей Тихомиров вышел на лед и подстраховал команду, за что ему большая благодарность.
— Практически месяц без игровой практики — серьезный срок. Насколько тяжело было вновь вернуться на лед, особенно в условиях текущего сложного периода для команды?
— Безусловно, это был сложный месяц, так как я дважды столкнулся с вирусной инфекцией, после которой довольно тяжело восстанавливаться. В результате я, к сожалению, принял участие лишь в одной игре. Впрочем, уверен, что через усиленные тренировки и усердную работу, через каждую игру всё обязательно придет в норму.
— Учитывая годы, проведенные вами в «Салавате Юлаеве», насколько принципиальным был этот матч? Воспринимали ли вы его как нечто особенное, или просто рядовая встреча в регулярном чемпионате?
— Честно говоря, прошло уже достаточно много времени, и чувства, связанные с этим, улеглись. Сильные эмоции я испытывал, когда я впервые играл за «Спартак» против «Салавата Юлаева» в «Мегаспорте» и мы одержали крупную победу. Теперь это просто часть профессиональной рутины. Понимаешь, что такова хоккейная жизнь, когда игрок меняет клубы. Так что ничего особенного в этом матче нет.
— Вам удалось прервать серию поражений. Как вы, будучи последним рубежом обороны, видите главную причину этих неудач?
— Мы знаем свои недочеты, разберемся. Надеюсь, такого больше не будет. Будем радовать наших болельщиков. Спасибо им за поддержку.
— Пауза на Кубок Первого канала поможет привести команду в чувства, отдохнуть, перезагрузиться?
— Надеюсь, что да. Давление оно есть всегда и надо уметь с ним справляться, мы будем просто двигаться от матча к матчу и стараться побеждать.
Екатерина Смирнова
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