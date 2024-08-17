Гаврилов: «Судья три раза «топил» вратаря «Северстали»

Бывший вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов прокомментировал три удаления голкипера «Северстали» Александра Самойлова за сдвиг ворот в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:0) на Кубке Республики Башкортостан.

«Я прекрасно понимаю судей, но они должны входить в положение вратаря. Видно, что Самойлов сам не сдвигает ворота, злого умысла нет. Там, наверное, несколько причин: там, где штырь, откололся кусок льда. Камера не приближала этот момент, сложно судить. Либо проблема с самим штырем, что ворота не держатся, или со льдом. Надо было полить водой, подождать, вызвать заливщика.

Как вратарю закрывать ближний угол, не касаясь штанги? Получается, что судья три раза «топил» вратаря. Он должен был войти в его положение. Сейчас стиль игры голкипера такой, что он коньком отталкивается от штанги. Поэтому начали делать штыри по восемь сантиметров, чтобы сложно было сдвинуть ворота. Хорошо, это Кубок Башкортостана. А если бы это была регулярка КХЛ. Арбитр просто бы «потопил» «Северсталь», — цитирует Legalbet Гаврилова.