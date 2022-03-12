Андрей Чуркин заявил, что на седьмую игру с «Динамо» надо выходить и выигрывать

Защитник «Северстали» Андрей Чуркин прокомментировал победу над «Динамо» (3:2) в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции.

«Сегодня была очень важная игра. Нам нужно было остаться в серии любой ценой. Поэтому все бились от начала и до конца. Мы перевели серию в Москву, там будет очень интересная игра. На седьмую игру нужно настраиваться как на любую игру плей-офф. Выходить и выигрывать», — приводит слова Чуркина сайт клуба.

Хоккеист в плей-офф КХЛ-2021/22 сыграл за команду три матча и не набрал ни одного очка.

«Северсталь» сравняла счет в серии 3-3. Седьмая игра между командами пройдет 14 марта в Москве.