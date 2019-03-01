Андрей Алтыбармакян: "Упорная работа дала "Сочи" победу над "Локо"

Нападающий "Сочи" Андрей Алтыбармакян после победы над "Локомотивом" (3:2 ОТ) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ заявил, что такой результат стал возможен благодаря упорной работе. 20-летний форвард забросил победную шайбу в этой встрече, оформив дубль.

- Первая победа была достигнута за счет работы, потому что в третьем периоде придавили, сил оставалось немного, но мы выжили, по максимуму начали хорошо овертайм и забили, - приводит ТАСС слова Алтыбармакяна. - У нас с прошлой игры началось, что мы хорошо играли, пару корректив внесли. Всю игру мы придерживались одного задания, поэтому упорная работа нам дала победу.

Счет в серии составляет 2:1 в пользу "Локомотива". Следующий матч пройдет 3 марта в Сочи.

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