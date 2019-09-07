Андрей Алтыбармакян: «Надо себя настраивать на первый период»

Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян оценил игру команды в матче против «Ак Барса» (3:6).

— У нас были хорошие соперники, — приводит слова игрока официальный сайт сочинцев. — Все на старте хотят показать лучшую игру. Тяжело было пацанам сыграть три игры за четыре дня. Это была хорошая для нас нагрузка — мы готовились к ней. Должны были сегодня начинать намного увереннее.

— Что случилось в первом периоде?

— Проспали. Вышли почему-то не готовыми. Не знаю, может сказалась вчерашняя игра. Но мы не должны на это обращать внимание. Мы знали, что у нас будет такое расписание в начале чемпионата и должны были готовиться к этой игре. Такую команду как «Ак Барс» догонять... Мы много чего сделали, но, к сожалению, глупые ошибки привели к их победе.

— Не только в первом пропустили быстрый гол, но и во втором.

— Я и говорю, что глупые ошибки случились. Где-то перескочет, где-то еще что-то. Очень сложно перестраиваться по игре. Надо себя настраивать на первый период.

— Шесть голов пропустили сегодня, четыре вчера.

— Мы и забиваем немало. Надо просто чуть разобраться в обороне. Если в прошлом сезоне пропускали много и забивали мало, то сейчас забиваем много, а пропускаем еще больше. Нужно разобраться в этом. Ничего, сейчас начало сезона и, думаю, мы с этим справимся.

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