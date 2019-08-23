Андрей Алексеев: «С Барбашевым об НХЛ не разговаривали»

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев в интервью «Известиям» признался, что Иван Барбашев не давал ему советов во время демонстрации Кубка Стэнли в Москве.

— Как прошел вечер, где Иван Барбашев выставлял Кубок Стэнли?

— Нормально все прошло. Спасибо Ване, что позвал нас, своих партнеров по ХК МВД. Мы долгое время вместе играли, поддерживаем отношения. И Барбашёв позвал нас на свой праздник. Так сказать, проставился. Рад, что не забывает нас. Мы сидели за отдельным столом для хоккеистов. Половину присутствующих на этом вечере не знали, но пообщались с Ванькой, он рассказал нам, как и что устроено у них в «Сент-Луисе» и НХЛ. В общем, ничего необычного — нормально посидели.

— Он давал вам советы на случай скорого отъезда в НХЛ?

— Нет, мы так подробно не разговаривали. Ваня был очень занят гостями, которых собралось очень много. Было много желающих с ним сфотографироваться. Поэтому Барбашева особо не отвлекали от всех этих хлопот.